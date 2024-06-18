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В Киеве женщина с 14-летним сыном поджигали автомобили военных, фото

13:38, 18 июня 2024
Делали они это по заказу спецслужб рф.
В Киеве женщина с 14-летним сыном поджигали автомобили военных, фото
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В Киеве правоохранители разоблачили женщину и ее 14-летнего сына, поджигавших автомобили военных. Делали они это по заказу спецслужб рф. Об этом сообщает полиция Киева.

«Жительница Черниговщины с сыном нашли «дополнительную прибыль» через телеграмм-канал и по заказу российских спецслужб прибыли в столицу для выполнения задания. Днем они отслеживали нужное транспортное средство, а ночью подпали два автомобиля. Родственники задержаны сразу после совершения преступления, им грозит до десяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступления с поджогами автомобилей произошли в течение нескольких дней на территории Шевченковского района столицы.

Установлено, что в результате умышленного поджога повреждены два транспортных средства, принадлежащие военным – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero.

Глава столичной полиции Дмитрий Шумейко сообщил, что подозреваемыми оказались 48-летняя жительница Черниговской области вместе со своим 14-летним сыном, по заказу российских спецслужб прибывшим в столицу.

«Указание курить автомобили ВСУ сообщники получили через телеграмм-канал. За это заказчик пообещал им денежное вознаграждение в обмен на подтверждающее видео о выполненном задании. Для реализации своих преступных намерений родственники прибыли в Киев, поселившись в одном из хостелов. Днем они отслеживали «нужные» им автомобили, а ночью с помощью зажигательной смеси совершили два поджога. По результатам оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили и задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Кодекса женщину, а ее несовершеннолетнего сына поместили в Центр социальной поддержки детей и реабилитации детей на время, пока обоим не изберут меры пресечения», — отметил Шумейко.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры следователи объявили матери и сыну о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога. ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). За совершение дерзкого преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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