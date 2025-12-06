Кабмін змінив ПДР: службовому транспорту дозволили рух із перевищенням ваги й габаритів

Уряд розширив правила руху для спецтранспорту, задіяного в ліквідації надзвичайних ситуацій.

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, дозволивши окремим службовим і спеціальним транспортним засобам рухатися без дотримання габаритно-вагових обмежень. Про оновлені норми повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування обмеження щодо габаритно-вагових параметрів не поширюватимуться на транспортні засоби, які перевозять вантажі для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури. Це також стосується спеціалізованого та спеціального транспорту, залученого до таких робіт.

Рух цих транспортних засобів у межах області, де розташований відповідний об’єкт критичної інфраструктури, дозволяється за рішенням начальника обласної військової адміністрації.

Водночас забороняється рух такими транспортними засобами штучними спорудами, якщо їх фактична маса або висота (з вантажем чи без нього) перевищує параметри, встановлені дорожнім знаком 3.18, без отримання відповідного дозволу.

