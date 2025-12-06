  1. В Україні

Кабмін змінив ПДР: службовому транспорту дозволили рух із перевищенням ваги й габаритів

09:06, 6 грудня 2025
Уряд розширив правила руху для спецтранспорту, задіяного в ліквідації надзвичайних ситуацій.
Кабмін змінив ПДР: службовому транспорту дозволили рух із перевищенням ваги й габаритів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, дозволивши окремим службовим і спеціальним транспортним засобам рухатися без дотримання габаритно-вагових обмежень. Про оновлені норми повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування обмеження щодо габаритно-вагових параметрів не поширюватимуться на транспортні засоби, які перевозять вантажі для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури. Це також стосується спеціалізованого та спеціального транспорту, залученого до таких робіт.

Рух цих транспортних засобів у межах області, де розташований відповідний об’єкт критичної інфраструктури, дозволяється за рішенням начальника обласної військової адміністрації.

Водночас забороняється рух такими транспортними засобами штучними спорудами, якщо їх фактична маса або висота (з вантажем чи без нього) перевищує параметри, встановлені дорожнім знаком 3.18, без отримання відповідного дозволу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПДР уряд Кабінет Міністрів України транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді активно просувають законопроект про громадянство суддів, їх помічників та присяжних

Верховна Рада взялася усунути законодавчі прогалини, що роками дозволяли чиновникам мати подвійне громадянство.

Земля фермерського господарства не успадковується: ВС роз’яснив, що постійне користування залишається за СФГ

ВС відхилив касаційну скаргу спадкоємця, який вимагав визнати за собою право довічного успадкованого володіння на земельну ділянку.

У Раді готуються оновити правила оренди державного й комунального майна – що передбачає документ

Як цифрова революція змінить оренду державного майна: що обіцяє новий законопроєкт.

Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]