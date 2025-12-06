Кабмин изменил ПДД: служебному транспорту разрешили движение с превышением веса и габаритов

Правительство расширило правила движения для спецтранспорта, задействованного в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, разрешив отдельным служебным и специальным транспортным средствам двигаться без соблюдения габаритно-весовых ограничений. Об обновленных нормах сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены ограничения по габаритно-весовым параметрам не будут распространяться на транспортные средства, которые перевозят грузы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры. Это также касается специализированного и специального транспорта, задействованного в таких работах.

Движение этих транспортных средств в пределах области, где расположен соответствующий объект критической инфраструктуры, допускается по решению начальника областной военной администрации.

В то же время движение таких транспортных средств по искусственным сооружениям запрещается, если их фактическая масса или высота (с грузом или без него) превышает параметры, определенные дорожным знаком 3.18, без получения соответствующего разрешения.

