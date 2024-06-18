Ритейлер одежды H&M начал процесс ликвидации российской компании

Основное юридическое лицо компании H&M в рф приняло решение о ликвидации.

Шведская компания H&M, выпускающая одежду, решила ликвидировать основную российскую компанию. Об этом пишут росСМИ.

Так, основное юрлицо шведского ритейлера H&M в рф – ООО «Эйч энд Эм» – запустило процесс ликвидации компании.

Согласно реестру, компания находится в стадии ликвидации. Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня 2024 года.

Ранее мы писали, что шведская компания H&M закрыла магазины в рф с 30 ноября 2022 года.

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