Стало известно, при каких условиях принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в королевскую семью

Как сообщается, принца Гарри и его супругу призывают изменить свой образ жизни.

Принц Гарри и Меган Маркл призвали изменить свой образ жизни, чтобы вернуться в королевскую семью. Об этом пишет Sky News Australia.

Как известно, герцог и герцогиня Сассекские сохранили свои королевские титулы, несмотря на то, что покинули монаршую жизнь в 2020 году, перебравшись в США.

По мнению королевского корреспондента Рассела Майерса, Гарри и Меган должны прекратить "монетизацию" своих связей с королевской семьей.

"Члены королевской семьи сказали Гарри, что если он хочет общаться с остальной семьей, то, прежде всего, он должен прекратить говорить о них. Они не могут зарабатывать деньги на связях с королевской семьей", — говорит он.

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