Практика судов
  1. В мире

Стало известно, при каких условиях принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в королевскую семью

23:34, 19 июня 2024
Как сообщается, принца Гарри и его супругу призывают изменить свой образ жизни.
Стало известно, при каких условиях принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в королевскую семью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Принц Гарри и Меган Маркл призвали изменить свой образ жизни, чтобы вернуться в королевскую семью. Об этом пишет Sky News Australia.

Как известно, герцог и герцогиня Сассекские сохранили свои королевские титулы, несмотря на то, что покинули монаршую жизнь в 2020 году, перебравшись в США. 

По мнению королевского корреспондента Рассела Майерса, Гарри и Меган должны прекратить "монетизацию" своих связей с королевской семьей.

"Члены королевской семьи сказали Гарри, что если он хочет общаться с остальной семьей, то, прежде всего, он должен прекратить говорить о них. Они не могут зарабатывать деньги на связях с королевской семьей", — говорит он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов

Квалификационный экзамен в августе, а тестирование на когнитивные способности пока под вопросом.

Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но вновь не упомянул Резерв+

Правительство обнародовало изменения в постановление о порядке формирования электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но не упомянуло о приложении Резерв+.

Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно предъявлять при пересечении границы – Пограничная служба

Впрочем, учитывая отсутствие опубликованного постановления о «Резерве+», пока неясно, на что могут ссылаться граждане, если пограничники откажут в принятии электронного военно-учетного документа.

ВККС назначила квалифоценивание судьям, которых ранее привлекли к дисциплинарной ответственности: список

Назначено квалификационное оценивание 12 судьям местных судов и судье Верховного Суда.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада одобрила законопроект

Руководитель аппарата суда или в. о. руководителя аппарата суда, при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду