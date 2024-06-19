Пытался поджечь экс-любимую из-за разрыва отношений: в Полтаве суд наказал мужчину

Мужчина попросил продать ему сигареты, и когда продавщица подошла к нему поближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью.

Октябрьский районный суд Полтавы признал виновным 30-летнего мужчину по фактам оконченных покушений на умышленное убийство, повреждение имущества путем поджога и кражи. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, передает Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел 19 февраля 2022 года. Мужчина пришел в магазин, расположенный по ул. Бучмы, где работала продавщицей его бывшая девушка, которой на тот момент было 23 года. Незадолго до этого она сообщила мужчине, что разрывает отношения с ним и больше не желает общаться.

Возмущенный мужчина попросил продать ему сигареты, и когда продавщица подошла к нему поближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Затем поджег бумажки, которые принес с собой, и стал их бросать в бывшую любимую, чтобы на ней загорелась одежда. Однако девушке удалось спрятаться за стойку с товаром, и тогда мужчина поджег лежащий на полу пакет, в результате чего прилавок вспыхнул.

Девушка вовремя смогла выбежать через запасный выход, о котором злоумышленник не знал, чем сохранила свою жизнь.

Воспользовавшись возникшим пожаром и тем, что в магазине никого нет, злоумышленник перегнулся через прилавок и украл из кассы выручку магазина, после чего скрылся с места преступления.

В суде обвиняемый признал вину лишь частично и заявил, что не собирался убивать потерпевшую.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

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