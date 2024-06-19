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ВККС назначила квалифоценивание судьям, которых ранее привлекли к дисциплинарной ответственности: список

17:49, 19 июня 2024
Назначено квалификационное оценивание 12 судьям местных судов и судье Верховного Суда.
ВККС назначила квалифоценивание судьям, которых ранее привлекли к дисциплинарной ответственности: список
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Высшая квалификационная комиссия судей 19 июня 2024 года назначила квалификационное оценивание 13 судьям, которые в прошлые годы были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Речь идет о следующих судьях:

Андрієнко Ганна Вячеславівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави;

Балаклицький Андрій Іванович – суддя Київського окружного адміністративного суду;

Бойко Олександр Васильович – суддя Голосіївського районного суду міста Києва;

Боярський Олександр Олександрович – суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;

Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області;

Горяєв Ігорь Миколайович – суддя Біляївського районного суду Одеської області;

Кошик Андрій Юрійович – суддя Господарського суду Київської області;

Кудрявцева Тетяна Олександрівна – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Мартинишин Марія Олексіївна – суддя Франківського районного суду міста Львова;

Сердюк Валентин Васильович – суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду;

Тріска Андрій Іванович – суддя Садгірського районного суду міста Чернівці;

Чулуп Олександр Степанович – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва;

Яковлев Дмитро Олександрович – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

Установлена ​​следующая очередность этапов проведения квалификационного оценивания:

первый этап – сдача экзамена;

второй этап – исследование досье и проведение собеседования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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