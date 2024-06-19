ВККС назначила квалифоценивание судьям, которых ранее привлекли к дисциплинарной ответственности: список

Высшая квалификационная комиссия судей 19 июня 2024 года назначила квалификационное оценивание 13 судьям, которые в прошлые годы были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Речь идет о следующих судьях:
Андрієнко Ганна Вячеславівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави;
Балаклицький Андрій Іванович – суддя Київського окружного адміністративного суду;
Бойко Олександр Васильович – суддя Голосіївського районного суду міста Києва;
Боярський Олександр Олександрович – суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;
Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області;
Горяєв Ігорь Миколайович – суддя Біляївського районного суду Одеської області;
Кошик Андрій Юрійович – суддя Господарського суду Київської області;
Кудрявцева Тетяна Олександрівна – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Мартинишин Марія Олексіївна – суддя Франківського районного суду міста Львова;
Сердюк Валентин Васильович – суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду;
Тріска Андрій Іванович – суддя Садгірського районного суду міста Чернівці;
Чулуп Олександр Степанович – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва;
Яковлев Дмитро Олександрович – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.
Установлена следующая очередность этапов проведения квалификационного оценивания:
первый этап – сдача экзамена;
второй этап – исследование досье и проведение собеседования.
Автор: Вячеслав Хрипун
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