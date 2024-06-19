Смягчение графиков отключений электроэнергии ожидается в августе – Госэнергонадзор

В то же время, в ближайшие полтора месяца ожидается несколько сложная ситуация с поставкой электроэнергии, отметил Глава Госэнергонадзора.

В ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной. Смягчение графиков отключений электроэнергии в Украине ожидается в августе. Об этом сообщила Государственная инспекция по энергетическому надзору.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян подчеркнул, что для того, чтобы обеспечить надежность работы атомных электростанций, сейчас продолжаются обязательные плановые ремонты на энергоблоках.

По его словам, атомная генерация является базисом, обеспечивающим более 50% потребностей потребителей.

«Сейчас продолжаются ремонтные работы, строительство децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работы. В то же время, в ближайшие полтора месяца ожидается несколько сложная ситуация с поставкой электроэнергии», – отметил Руслан Слободян. – «Облегчение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением».

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