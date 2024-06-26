Чи існують заборони щодо допуску осіб віком до 18 років до роботи без медоглядів: роз’яснення

Якщо виявлено, що робота шкодить здоров'ю неповнолітнього, його негайно звільняють з цієї роботи і переводять на легшу.

Якщо виявлено, що робота шкодить здоров'ю неповнолітнього, його негайно звільняють з цієї пояснює, чи існують заборони щодо допуску осіб віком до 18 років до роботи без медоглядів.

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному огляду.

У разі встановленні факту, що робота негативно впливає на здоров’я неповнолітнього, його негайно звільняють з цієї роботи і переводять на легшу.

У разі переведення неповнолітніх на підставі медичного висновку на легшу, але нижче оплачувану роботу за неповнолітнім протягом двох тижнів зберігається попередній заробіток.

Раніше ми писали, для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд.

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