Практика судів
  1. В Україні

Чи існують заборони щодо допуску осіб віком до 18 років до роботи без медоглядів: роз’яснення

13:00, 26 червня 2024
Якщо виявлено, що робота шкодить здоров'ю неповнолітнього, його негайно звільняють з цієї роботи і переводять на легшу.
Чи існують заборони щодо допуску осіб віком до 18 років до роботи без медоглядів: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо виявлено, що робота шкодить здоров'ю неповнолітнього, його негайно звільняють з цієї пояснює, чи існують заборони щодо допуску осіб віком до 18 років до роботи без медоглядів.

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному огляду.

У разі встановленні факту, що робота негативно впливає на здоров’я неповнолітнього, його негайно звільняють з цієї роботи і переводять на легшу.

У разі переведення неповнолітніх на підставі медичного висновку на легшу, але нижче оплачувану роботу за неповнолітнім протягом двох тижнів зберігається попередній заробіток.

Раніше ми писали, для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони буде використовувати засоби захисту інформації на базі сертифікатів НАТО

Кабмін затвердив експериментальний проект, за яким з метою уникнення потенційного завищення ступеня обмеження доступу до інформації розмежування доступу до інформації в інформаційній системі буде здійснюватися апаратними чи програмними засобами.

Ухилянти ризикують залишитися без зарплати, майна та під кримінальним розшуком – що з 16 липня зміниться для чоловіків

Повістки зможуть масово розсилати за останньою відомою адресою, а штрафи виписати заочно – надалі заблокувати рахунки ухилянтам, ініціювати процес стягнення їх майна, клопотати про примусову доставку до ТЦК і обмеження у праві керування авто.

БЕБ зможе давати доручення Державній прикордонній службі стосовно дозволу на перетин кордону певними особами

Бюро економічної безпеки включили до переліку органів, які мають право доручати Державній прикордонній службі додатково вивчати питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами.

Володимир Зеленський після візиту на Донеччину анонсував окрему розмову з урядовцями і відповідні висновки щодо них

Президент Зеленський: «Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки».

У територіальний резерв включатимуть з 45 років – Кабмін затвердив структуру військового резерву людських ресурсів

Територіальний резерв включатиме резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду