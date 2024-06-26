В Киеве разыскали мужчину, который «случайно» запустил салют в Дарницком районе

Фейерверк запустил 25-летний работник мусоросжигательного завода, который «проверял» его на исправность.

Источник фото: gunpKyiv

Полиция Киева сообщила о задержании мужчины, который запустил салют в Дарницком районе столицы. Задержанный объяснил свои действия тем, что проверял фейерверк на исправность.

11 июня во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикации, на которых неизвестные запускали салют в Дарницком районе. После проведения поисковых мероприятий оперативники установили, что фейерверк был запущен с территории мусоросжигательного завода. К этому инциденту оказался причастным 25-летний работник учреждения, который признался, что решил проверить салютную установку.

Дарницкое управление полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщило фигуранту о подозрении в совершении хулиганства по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Полиция напоминает о категорическом запрете использования любых пиротехнических изделий в период военного положения. За такое правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

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