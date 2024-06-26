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Зеленский утвердил создание Сил беспилотных систем в структуре ВСУ

10:24, 26 июня 2024
Президент подписал указ, которым утвердил решение СНБО о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.
Зеленский утвердил создание Сил беспилотных систем в структуре ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о создании сил беспилотных систем в Украине.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования – 25 июня.

"Соответственно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", — говорится в документе.

Напомним, что Кабмин поддержал инициативу Зеленского по созданию Сил беспилотных систем в структуре ВСУ.

Полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

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