Кабмин поддержал инициативу Зеленского по созданию Сил беспилотных систем в структуре ВСУ

Минобороны подготовит и внесет на заседание Правительства соответствующий проект закона.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

Кабинет Министров 7 мая поддержал проект указа Президента Украины Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Рустем Умеров, который подчеркнул, что создание Сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности.

«Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны россии», - отметил он.

По словам Рустема Умерова, для реализации этой инициативы Минобороны подготовит и внесет на заседание Правительства соответствующий проект закона.

«Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море», - подчеркнул глава Министерства.

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