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Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

07:15, 8 мая 2024
Баллы за все этапы конкурса будут суммироваться между собою и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса.
Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС
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В Высшей квалификационной комиссии судей "Судебно-юридической газете" рассказали, как Комиссия будет считать баллы, полученные кандидатами во время конкурса на должности судей апелляционных судов.

В частности, в Комиссии сообщили, что конкурс на должности судей апелляционных судов будет состоять из нескольких этапов:

тестирование на знание норм права

тестирование на определение уровня когнитивных способностей

выполнение практического задания, то есть написание кандидатами проекта судебного решения

собеседования с кандидатами, которые будут проводить две палаты Комиссии.

Чтобы дойти до этапа собеседований, кандидаты должны набрать за каждый из трех первых этапов не менее 75 баллов, а для определения результатов собеседований с палатами ВККС баллы кандидату будут выставлять одновременно 7-8 членов Комиссии.

Чтобы дойти до этапа собеседований, кандидаты должны набрать за каждый из трех первых этапов не менее 75 баллов, а для определения результатов собеседований с палатами ВККС, баллы кандидату будут выставлять одновременно 7-8 членов Комиссии.

По мнению Комиссии, проведение собеседований с кандидатами на должности судей в составе двух палат позволит более объективно выставлять баллы каждому претенденту на судейскую мантию.

«На наш взгляд, собеседования в составе палат позволят стандартизировать систему оценивания кандидатов и повысить доверие к процедуре собеседований, а выставленные баллы будут более объективными, ведь свою оценку кандидату будут выставлять не три члена Комиссии, как раньше, а сразу восемь», - рассказал и. о. главы ВККС Руслан Сидорович.

Что касается процедуры определения баллов за этап собеседований, то она будет проходить следующим образом.

«Поскольку собеседования будут проходить в составе двух палат, то баллы за собеседование кандидатам будет выставлять каждый член той или иной палаты. Затем баллы, полученные кандидатами по результатам собеседований от каждого члена палаты, суммируются», - рассказал Роман Сабодаш.

В дальнейшем будет высчитываться средний балл, который и станет результатом кандидата за этап собеседования.

«Затем баллы за все этапы конкурса суммируются между собой и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса», – отметил Роман Сабодаш.

Напомним, что с полной версией интервью членов ВККС можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

Баллы за все этапы конкурса будут суммироваться между собою и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса.

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