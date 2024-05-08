Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей "Судебно-юридической газете" рассказали, как Комиссия будет считать баллы, полученные кандидатами во время конкурса на должности судей апелляционных судов.
В частности, в Комиссии сообщили, что конкурс на должности судей апелляционных судов будет состоять из нескольких этапов:
тестирование на знание норм права
тестирование на определение уровня когнитивных способностей
выполнение практического задания, то есть написание кандидатами проекта судебного решения
собеседования с кандидатами, которые будут проводить две палаты Комиссии.
Чтобы дойти до этапа собеседований, кандидаты должны набрать за каждый из трех первых этапов не менее 75 баллов, а для определения результатов собеседований с палатами ВККС баллы кандидату будут выставлять одновременно 7-8 членов Комиссии.
Чтобы дойти до этапа собеседований, кандидаты должны набрать за каждый из трех первых этапов не менее 75 баллов, а для определения результатов собеседований с палатами ВККС, баллы кандидату будут выставлять одновременно 7-8 членов Комиссии.
По мнению Комиссии, проведение собеседований с кандидатами на должности судей в составе двух палат позволит более объективно выставлять баллы каждому претенденту на судейскую мантию.
«На наш взгляд, собеседования в составе палат позволят стандартизировать систему оценивания кандидатов и повысить доверие к процедуре собеседований, а выставленные баллы будут более объективными, ведь свою оценку кандидату будут выставлять не три члена Комиссии, как раньше, а сразу восемь», - рассказал и. о. главы ВККС Руслан Сидорович.
Что касается процедуры определения баллов за этап собеседований, то она будет проходить следующим образом.
«Поскольку собеседования будут проходить в составе двух палат, то баллы за собеседование кандидатам будет выставлять каждый член той или иной палаты. Затем баллы, полученные кандидатами по результатам собеседований от каждого члена палаты, суммируются», - рассказал Роман Сабодаш.
В дальнейшем будет высчитываться средний балл, который и станет результатом кандидата за этап собеседования.
«Затем баллы за все этапы конкурса суммируются между собой и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса», – отметил Роман Сабодаш.
Напомним, что с полной версией интервью членов ВККС можно ознакомиться по ссылке.
Автор: Вячеслав Хрипун
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