Нарушения представителей ТЦК будут расследоваться правоохранителями – Федор Вениславский

Нардеп отметил, что уже были случаи, когда работников ТЦК и СП после расследований отправляли в боевые подразделения.

Если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки уголовного или административного правонарушения, то они будут регистрироваться и расследоваться правоохранительными органами. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопроам национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире телеканала «Киев 24».

Нардеп подчеркнул, что в случае нарушений со стороны представителей ТЦК и СП проводятся проверки. Также он отметил, что уже были случаи, когда работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки после расследований отправляли в боевые подразделения. По его словам, нельзя нарушать права человека, право на прикосновенность частной жизни, право на собственность, которое не ограничивается в соответствии с законом о введении режима военного положения.

«Право на человеческое достоинство это то, что не может быть ограничено даже в условиях военного положения», - сообщил он.

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