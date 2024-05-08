В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Национальном учреждении развития, которое будет финансовым агентом для правительства и доноров

Национальное учреждение развития сможет привлекать средства в любой форме от иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития и участников Национального учреждения развития.

Широкая группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» 7 мая зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 11238 о Национальном учреждении развития.

Как отмечают авторы, для восстановления во время и после войны необходимы план, финансирование, механизм и инструменты распределения такого финансирования (вместе с контролем его использования). Важным элементом институциональной рамки по аккумулированию и распределению финансирования на восстановление является создание Национального учреждения развития, мандат деятельности которого будет ограничиваться целями поддержки предпринимательства, восстановления и послевоенной реконструкции.

Примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является Кредитное учреждение по восстановлению (KfW), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.

Создание украинского аналога KFW, который может быть финансовым, исполнительным агентом как Правительства, так и доноров, который может быть дополнительно интересен для доноров в случае их привлечения как миноритарных акционеров, может ускорить реализацию проектов восстановления и масштабировать их.

Предлагается, чтобы Национальное учреждение развития имело право привлекать средства следующим образом:

1) в форме кредита и факторинга от поставщиков финансовых услуг, обладающих правом предоставлять услугу по предоставлению средств и банковских металлов в кредит или услугу по факторингу;

2) в любой форме от иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития (в частности, банков развития) и участников Национального учреждения развития;

3) путем проведения операций с финансовыми инструментами (кроме депозитных и сберегательных сертификатов банка) в соответствии с Законом Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках»;

4) в форме благотворительного взноса, пожертвования, гранта, безвозвратной финансовой помощи, международной технической помощи в определенном законодательством Украины порядке.

Учреждение сможет осуществлять деятельность по разработке, сопровождению и посредничеству при распределении и администрировании средств государственных программ, программ органов местного самоуправления, проектов международной технической помощи, проектов международных финансовых организаций, в том числе посредничества при распределении средств из указанных источников между финансовыми учреждениями в рамках их направления. на определенные проекты.

Также зарегистрирован законопроект 11239 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения сумм средств, полученных налогоплательщиком на безвозвратной основе от Национального учреждения развития.

Автор: Наталя Мамченко

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