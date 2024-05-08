Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Национальном учреждении развития, которое будет финансовым агентом для правительства и доноров

09:45, 8 мая 2024
Национальное учреждение развития сможет привлекать средства в любой форме от иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития и участников Национального учреждения развития.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Национальном учреждении развития, которое будет финансовым агентом для правительства и доноров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Широкая группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» 7 мая зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 11238 о Национальном учреждении развития.

Как отмечают авторы, для восстановления во время и после войны необходимы план, финансирование, механизм и инструменты распределения такого финансирования (вместе с контролем его использования). Важным элементом институциональной рамки по аккумулированию и распределению финансирования на восстановление является создание Национального учреждения развития, мандат деятельности которого будет ограничиваться целями поддержки предпринимательства, восстановления и послевоенной реконструкции.

Примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является Кредитное учреждение по восстановлению (KfW), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.

Создание украинского аналога KFW, который может быть финансовым, исполнительным агентом как Правительства, так и доноров, который может быть дополнительно интересен для доноров в случае их привлечения как миноритарных акционеров, может ускорить реализацию проектов восстановления и масштабировать их.

Предлагается, чтобы Национальное учреждение развития имело право привлекать средства следующим образом:

1) в форме кредита и факторинга от поставщиков финансовых услуг, обладающих правом предоставлять услугу по предоставлению средств и банковских металлов в кредит или услугу по факторингу;

2) в любой форме от иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития (в частности, банков развития) и участников Национального учреждения развития;

3) путем проведения операций с финансовыми инструментами (кроме депозитных и сберегательных сертификатов банка) в соответствии с Законом Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках»;

4) в форме благотворительного взноса, пожертвования, гранта, безвозвратной финансовой помощи, международной технической помощи в определенном законодательством Украины порядке.

Учреждение сможет осуществлять деятельность по разработке, сопровождению и посредничеству при распределении и администрировании средств государственных программ, программ органов местного самоуправления, проектов международной технической помощи, проектов международных финансовых организаций, в том числе посредничества при распределении средств из указанных источников между финансовыми учреждениями в рамках их направления. на определенные проекты.

Также зарегистрирован законопроект 11239 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения сумм средств, полученных налогоплательщиком на безвозвратной основе от Национального учреждения развития.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина объяснял сообщение о заминировании несогласием с действиями работников СИЗО и решениями суда – что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд объяснил, когда считается, что лицо совершает действия в состоянии крайней необходимости, и когда они являются правомерными.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Национальном учреждении развития, которое будет финансовым агентом для правительства и доноров

Национальное учреждение развития сможет привлекать средства в любой форме от иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития и участников Национального учреждения развития.

Религиозное вероисповедание не является законным основанием для неявки в РТЦК – Шестой апелляционный админсуд

Замена воинской обязанности по призыву по мобилизации на альтернативную невоенную службу действующим законодательством не предусмотрена.

Верховный Суд оставил в силе приговор женщине-ВПЛ, которая получала 2 тысячи грн помощи от государства, но не сообщила о приобретении квартиры в Харькове

Верховный Суд фактически отменил оправдательный приговор и отметил, что это мошенничество, несмотря на то, что женщина возместила полученные ею 30 тысяч грн от государства и утверждала, что заполнила формуляр с ошибкой.

Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

Баллы за все этапы конкурса будут суммироваться между собою и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області