В Минобороны объяснили, как рассчитываются выплаты военным

Как рассчитывается дополнительное вознаграждение военным.

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Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в блиц-интервью «Укринформу» объяснила, какая разница по выплатам военным на 2-3 линии обороны.

Так, по ее словам, существует шесть видов дополнительного вознаграждения.

Первый вид – выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в месяц осуществляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения, в частности на временно оккупированной рф территории.

Также такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины.

Второй – дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен. Оно выплачивается тем военнослужащим, которые выполняют боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск. При этом это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления до батальона включительно.

Перечень таких органов военного управления утверждается Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Третий – 30 тысяч. На период действия военного положения это вознаграждение выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами. Это касается:

военнослужащих, действующих в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил);

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

При этом дополнительное вознаграждение выплачивается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых задач. То есть, если военнослужащий пробыл десять дней «на нуле», то он получит треть от 100 тысяч.

Четвертый вид вознаграждения ввели недавно – это 70 тысяч.

Пятый вид – от 15 тыс. грн. до 30 тыс. грн. инструкторам в учебных воинских частях.

Шестой вид – 2350 грн – курсантам военных вузов.

Ранее стало известно, что Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, Кабинет Министров Украины обновил систему выплат военнослужащим, которые находятся на передовой. По словам спикера Министерства обороны старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, теперь воины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, будут иметь право на повышенные выплаты.

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