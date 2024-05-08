Практика судів
  1. В Україні

У Міноборони пояснили, як розраховуються виплати військовим

09:20, 8 травня 2024
Як розраховується додаткова винагорода військовим.
У Міноборони пояснили, як розраховуються виплати військовим
Ілюстративне зображення з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в бліц-інтерв’ю «Укрінформу» пояснила, яка існує різниця по виплатах військовим на 2-3 лінії оборони.

Так, за її словами, існує шість видів додаткової винагороди.

Перший вид – виплата додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень на місяць здійснюється військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, зокрема на тимчасово окупованій рф території.

Також така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із захистом Батьківщини.

Другий – додаткова винагорода у розмірі 50 000 гривень. Вона виплачується тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ. При цьому це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно.

Перелік таких органів військового управління затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Третій – 30 тисяч. На період дії воєнного стану ця винагорода виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. Це стосується:

  • військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);
  • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;
  • зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

При цьому, додаткова винагорода виплачується в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань. Тобто якщо військовослужбовець пробув десять днів «на нулі», то він отримає третину від 100 тисяч.

Четвертий вид винагороди ввели недавно – це 70 тисяч.

П'ятий вид – від 15 тис. грн до 30 тис. грн інструкторам у навчальних військових частинах.

Шостий вид – 2350 грн – курсантам військових вишів.

Раніше стало відомо, що Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Кабінет Міністрів України оновив систему виплат військовослужбовцям, які перебувають на передовій. За словами речника Міністерства оборони старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна, тепер воїни, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, матимуть право на підвищені виплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про Національну установу розвитку, яка буде фінансовим агентом для Уряду і донорів

Національна установа розвитку зможе залучати кошти у будь-якій формі від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку та учасників Національної установи розвитку.

Релігійне віросповідання не є законною підставою для неявки до РТЦК – Шостий апеляційний адмінсуд

Заміна військового обов'язку за призовом по мобілізації на альтернативну невійськову службу чинним законодавством не передбачена.

Верховний Суд залишив в силі вирок жінці-ВПО, яка отримувала 2 тисячі грн допомоги від держави, але не повідомила про набуття квартири у Харкові

Верховний Суд фактично скасував виправдувальний вирок і зазначив, що це шахрайство, незважаючи на те, що жінка відшкодувала отримані нею 30 тисяч грн від держави і стверджувала, що заповнила формуляр помилково.

Як буде відбуватися підрахунок балів за результатами конкурсу на посади суддів апеляційних судів: коментар ВККС

Бали за всі етапи конкурсу складатимуться між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу.

Чого кандидатам на посади суддів очікувати від практичних завдань під час конкурсів на посади суддів: позиція ВККС

Комісія не вимагатиме від учасників конкурсу написання наукових трактатів - необхідно написати зрозуміле судове рішення з вирішенням поставленої у завданні проблеми і якісною мотивацією постановленого рішення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області