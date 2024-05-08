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У Верховній Раді зареєстровано законопроект про Національну установу розвитку, яка буде фінансовим агентом для Уряду і донорів

09:45, 8 травня 2024
Національна установа розвитку зможе залучати кошти у будь-якій формі від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку та учасників Національної установи розвитку.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про Національну установу розвитку, яка буде фінансовим агентом для Уряду і донорів
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Широка група народних депутатів від фракції «Слуга народу» 7 травня зареєструвала у Верховній Раді законопроект 11238 про Національну установу розвитку.

Як зазначають автори, для відбудови під час і після війни необхідні план, фінансування, механізм та інструменти розподілу такого фінансування (разом із контролем за його використанням). Важливим елементом інституційної рамки щодо акумулювання і розподілу фінансування на відбудову є створення Національної установи розвитку, мандат діяльності якої обмежуватиметься цілями підтримки підприємництва, відбудови і післявоєнної реконструкції.

Прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є Кредитна установа для відбудови (KfW), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршала.

Створення українського аналогу KFW, який може бути фінансовим, виконавчим агентом як Уряду, так і донорів, і який може бути додатково цікавим для донорів у випадку їх залучення як міноритарних акціонерів, може прискорити реалізацію проектів відновлення і масштабувати їх.

Пропонується, аби Національна установа розвитку мала право залучати кошти у такий спосіб:

1) у формі кредиту та факторингу від надавачів фінансових послуг, які мають право надавати послугу з надання коштів та банківських металів у кредит або послугу з факторингу;

2) у будь-якій формі від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку (зокрема, банків розвитку) та учасників Національної установи розвитку;

3) шляхом проведення операцій з фінансовими інструментами (крім депозитних та ощадних сертифікатів банку) відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

4) у формі благодійного внеску, пожертви, гранту, безповоротної фінансової допомоги, міжнародної технічної допомоги у визначеному законодавством України порядку.

Установа зможе здійснювати діяльність із розробки, супроводження та посередництва при розподілі та адміністрування коштів державних програм, програм органів місцевого самоврядування, проектів міжнародної технічної допомоги, проектів міжнародних фінансових організацій, в тому числі посередництва при розподілі коштів із зазначених джерел між фінансовими установами в рамках спрямування їх на визначені проекти.

Також зареєстровано законопроект 11239 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування сум коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Національної установи розвитку.

Автор: Наталя Мамченко 

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект про Національну установу розвитку, яка буде фінансовим агентом для Уряду і донорів

Національна установа розвитку зможе залучати кошти у будь-якій формі від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку та учасників Національної установи розвитку.

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