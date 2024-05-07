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Порушення представників ТЦК будуть розслідуватися правоохоронцями – Федір Веніславський

19:43, 7 травня 2024
Нардеп зазначив, що вже були випадки, коли працівників ТЦК та СП після розслідувань відправляли до бойових підрозділів.
Порушення представників ТЦК будуть розслідуватися правоохоронцями – Федір Веніславський
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Якщо в діях представників ТЦК та СП є ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, вони будуть реєструватися та розслідуватися правоохоронними органами. Про це заявив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телеканалу «Київ 24».

Нардеп наголосив, що у разі порушень з боку представників ТЦК та СП проводяться перевірки. Також він зазначив, що вже були випадки, коли працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після розслідувань відправляли до бойових підрозділів. З його слів, не можна порушувати права людини, право на доторканність приватного життя, право на власність, яке не обмежується відповідно до закону щодо запровадження режиму воєнного стану.

«Право на людську гідність це те, що не може бути обмежене навіть в умовах воєнного стану», – повідомив він.

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