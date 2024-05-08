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Як буде відбуватися підрахунок балів за результатами конкурсу на посади суддів апеляційних судів: коментар ВККС

07:15, 8 травня 2024
Бали за всі етапи конкурсу складатимуться між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу.
Як буде відбуватися підрахунок балів за результатами конкурсу на посади суддів апеляційних судів: коментар ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів «Судово-юридичній газеті» розповіли, як Комісія буде рахувати бали, отримані кандидатами під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів.

Зокрема, у Комісії повідомили, що конкурс на посади суддів апеляційних судів буде складатися з кількох етапів:

тестування на знання норм права

тестування на визначення рівня когнітивних здібностей

виконання практичного завдання, тобто написання кандидатами проекту судового рішення

співбесіди з кандидатами, які будуть проводити дві палати Комісії.

Щоб дійти до етапу співбесід, кандидати мають набрати за кожен з трьох перших етапів не менше 75 балів, а для визначення результатів співбесід з палатами ВККС, бали кандидату будуть виставляти одночасно 7-8 членів Комісії.

На думку Комісії, проведення співбесід з кандидатами на посади суддів у складі двох палат, дозволить більш об’єктивно виставляти бали кожному претенденту на суддівську мантію.

«На наш погляд, співбесіди у складі палат дозволять стандартизувати систему оцінювання кандидатів та підвищити довіру до процедури співбесід, а виставленні бали будуть більш об’єктивними, адже свою оцінку кандидату будуть виставляти не три члена Комісії, як раніше, а одразу вісім», - розповів в. о. голови ВККС Руслан Сидорович.

Щодо процедури визначення балів за етап співбесід, то вона буде відбуватися наступним чином.

«Оскільки співбесіди будуть відбуватися у складі двох палат, то бали за співбесіду кандидатам буде виставляти кожен член тієї чи іншої палати. Потім, бали, отримані кандидатами за наслідками співбесід від кожного члена палати, підсумовуються», - розповів Роман Сабодаш.

У подальшому буде вираховуватися середній бал, який і стане результатом кандидата за етап співбесіди.

«Потім бали за всі етапи конкурсу складаються між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу», - зазначив Роман Сабодаш.

Нагадаємо, що з повною версією інтерв’ю членів ВККС можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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