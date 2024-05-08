Як буде відбуватися підрахунок балів за результатами конкурсу на посади суддів апеляційних судів: коментар ВККС

Бали за всі етапи конкурсу складатимуться між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів «Судово-юридичній газеті» розповіли, як Комісія буде рахувати бали, отримані кандидатами під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів.

Зокрема, у Комісії повідомили, що конкурс на посади суддів апеляційних судів буде складатися з кількох етапів:

тестування на знання норм права

тестування на визначення рівня когнітивних здібностей

виконання практичного завдання, тобто написання кандидатами проекту судового рішення

співбесіди з кандидатами, які будуть проводити дві палати Комісії.

Щоб дійти до етапу співбесід, кандидати мають набрати за кожен з трьох перших етапів не менше 75 балів, а для визначення результатів співбесід з палатами ВККС, бали кандидату будуть виставляти одночасно 7-8 членів Комісії.

На думку Комісії, проведення співбесід з кандидатами на посади суддів у складі двох палат, дозволить більш об’єктивно виставляти бали кожному претенденту на суддівську мантію.

«На наш погляд, співбесіди у складі палат дозволять стандартизувати систему оцінювання кандидатів та підвищити довіру до процедури співбесід, а виставленні бали будуть більш об’єктивними, адже свою оцінку кандидату будуть виставляти не три члена Комісії, як раніше, а одразу вісім», - розповів в. о. голови ВККС Руслан Сидорович.

Щодо процедури визначення балів за етап співбесід, то вона буде відбуватися наступним чином.

«Оскільки співбесіди будуть відбуватися у складі двох палат, то бали за співбесіду кандидатам буде виставляти кожен член тієї чи іншої палати. Потім, бали, отримані кандидатами за наслідками співбесід від кожного члена палати, підсумовуються», - розповів Роман Сабодаш.

У подальшому буде вираховуватися середній бал, який і стане результатом кандидата за етап співбесіди.

«Потім бали за всі етапи конкурсу складаються між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу», - зазначив Роман Сабодаш.

Нагадаємо, що з повною версією інтерв’ю членів ВККС можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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