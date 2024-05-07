Кабмін підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ

Міноборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт закону.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кабінет Міністрів 7 травна підтримав проєкт указу Президента України Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров, який наголосив, що створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності.

«Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку росії», - зазначив він.

За словами Рустема Умєрова, для реалізації цієї ініціативи Міноборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт закону.

«Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі», - наголосив очільник Міністерства.

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