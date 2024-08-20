Фінляндія виділяє 5 млн євро на будівництво двох нових шкіл в Україні

Фінляндія профінансує будівництво двох нових шкіл в Україні через програму зеленого відновлення.

Фінляндія оголосила про фінансування будівництва двох нових шкіл в Україні в рамках програми зеленого відновлення, повідомляє уряд країни. Проект реалізується через Північну екологічну фінансову компанію Nefco. Про це повідомляє Yle.

Нові школи, які будуть побудовані з дерева, замінять дві навчальні установи в селі Немішаве, західніше Києва. Ці школи були зруйновані в результаті російських ракетних ударів у лютому-березні минулого року.

Фінляндія виділила п’ять мільйонів євро на підтримку цього проекту, який включає відновлення освітньої інфраструктури та впровадження енергоефективних рішень в реконструкцію.

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