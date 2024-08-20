Финляндия выделяет 5 млн евро на строительство двух новых школ в Украине

Финляндия профинансирует строительство двух новых школ в Украине через программу зеленого восстановления.

Финляндия объявила о финансировании строительства двух новых школ в Украине в рамках программы зеленого восстановления, сообщает правительство страны. Проект реализуется через Северную экологическую финансовую компанию Nefco. Об этом сообщает Yle.

Новые школы, которые будут построены из дерева, заменят два учебных учреждения в селе Немешаве, западнее Киева. Эти школы были разрушены в результате российских ракетных ударов в феврале-марте прошлого года.

Финляндия выделила пять миллионов евро на поддержку этого проекта, который включает восстановление образовательной инфраструктуры и внедрение энергоэффективных решений в реконструкцию.

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