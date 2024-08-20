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У Кривому Розі бджоли до смерті закусали працівника парку

19:20, 20 серпня 2024
В одному з популярних парків Кривого Рогу виявили тіло чоловіка, якого закусали бджоли.
У Кривому Розі бджоли до смерті закусали працівника парку
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У Криворізькому парку ім. Федора Мершавцева виявили тіло чоловіка, який помер від нападу бджіл. Про це повідомляє місцеве видання "Перший Міський".

На вигляд померлому близько 40 років. Відомо, що він був працівником цього парку.

За попередніми даними, чоловік помер від чисельних укусів бджіл, адже опинився поряд із вуликом, що впав на землю.

Як повідомляється, наразі на місці працюють правоохоронці, вони встановлюють обставини загибелі чоловіка.

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