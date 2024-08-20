Двох суддів Вища рада правосуддя звільнила у відставку

ВРП розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами та вирішила у вівторок 20 серпня звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів.

Мова йде про:

Стахову Наталію Володимирівну – з посади судді Луганського апеляційного суду (відряджена до Одеського апеляційного суду);

Івченко Тетяну Павлівну – з посади судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Також «Судово-юридична газета» писала, що ВРП звільнила суддю Генічеського районного суду Херсонської області Наталію Шарко.

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