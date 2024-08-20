Кабмін затвердив новий порядок визначення мінімальних експортних цін

Кабінет Міністрів України схвалив новий порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на певні види товарів. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 19-2 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів», — зазначив Мельничук.
Згідно з новими правилами, визначення рівня мінімальних експортних цін буде здійснювати Міністерство аграрної політики та продовольства України. Це відбуватиметься з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів Інкотермс.
Ціни будуть встановлюватися у доларах США за один кілограм товару, з урахуванням умов поставок.
Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок визначаються у доларах США за 1 кілограм.
Заходи потрібні для боротьби із закупівлею зерна за готівку та подальшого експорту за штучно заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків.
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