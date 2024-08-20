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Кабмін затвердив новий порядок визначення мінімальних експортних цін

16:56, 20 серпня 2024
Кабмін схвалив новий порядок для боротьби з ухиленням від податків через експорт.
Кабмін затвердив новий порядок визначення мінімальних експортних цін
Джерело фото: AgroPortal.ua
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Кабінет Міністрів України схвалив новий порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на певні види товарів. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 19-2 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів», — зазначив Мельничук.

Згідно з новими правилами, визначення рівня мінімальних експортних цін буде здійснювати Міністерство аграрної політики та продовольства України. Це відбуватиметься з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів Інкотермс.

Ціни будуть встановлюватися у доларах США за один кілограм товару, з урахуванням умов поставок.

Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок визначаються у доларах США за 1 кілограм.

Заходи потрібні для боротьби із закупівлею зерна за готівку та подальшого експорту за штучно заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків.

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