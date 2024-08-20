ВАКС назначил к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего председателя ВС Всеволода Князева

Дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева начнут рассматривать по существу 28 августа.

Источник фото: САП

Рассмотрение дела по существу в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, назначено на 28 августа. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«20 августа 2024 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего председателя Верховного Суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере», - отметили в САП.

Как сообщается, заседание по рассмотрению по существу назначено на 8:10 в среду 28 августа.

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