Практика судов
  1. В мире

В возрасте 117 лет ушла из жизни самая старая жительница планеты

18:15, 20 августа 2024
Умер самый старый человек в мире, 117-летняя испанка Мария Браньяс.
В возрасте 117 лет ушла из жизни самая старая жительница планеты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 20 августа, в Испании на 117-м году жизни скончалась Мария Браньяс, которая считалась самым старым человеком в мире. Об этом сообщила ее семья на официальном аккаунте в соцсети X (Twitter), пишет Reuters.

Отмечается, что Браньяс «умерла так, как и желала: во сне, спокойно и безболезненно». За несколько дней до смерти она предсказала свой уход, отметив: «Смерть застанет меня уставшей от такой долгой жизни, но я хочу, чтобы она нашла меня во сне, свободной и довольной».

Представитель дома престарелых, где Мария жила последние годы, подтвердил ее смерть, не предоставляя дополнительных деталей.

Мария Браньяс родилась в Сан-Франциско в 1907 году, но в семилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Каталонию, где и прожила всю жизнь. Она стала свидетелем таких исторических событий, как пандемия «испанки» 1918 года и гражданская война в Испании (1936-1939).

В течение своей долгой жизни Мария потеряла мужа, на котором вышла замуж в 1931 году, а также пережила сына Августа, который умер в возрасте 86 лет. В марте этого года она отпраздновала 117-й день рождения.

В январе 2024 года Книга рекордов Гиннеса официально признала Марию Браньяс самым старым человеком в мире.

Секрет своего долголетия женщина объясняла удачным сочетанием генетики, порядком в жизни, эмоциональной стабильностью, позитивным настроем, а также хорошими отношениями с семьей, друзьями и природой. Она также подчеркивала важность избегания токсичных людей.

Мария Браньяс стала 12-м человеком, который официально получил титул самого старого человека на планете. Рекорд по продолжительности жизни до сих пор принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов состоятся с 26 августа по 6 сентября

Есть 5 кандидатов на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 45 претендентов на должности дисциплинарных инспекторов.

Военнослужащие, совершившие дезертирство или СЗЧ, получат шанс не сесть в тюрьму - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об освобождении от ответственности за самовольное оставление воинской части и дезертирство в случае добровольного возвращения на службу.

Верховная Рада приняла закон о декларировании оружия гражданами и сдаче его в полицию

Парламент принял закон, согласно которому у граждан будет 30 дней, чтобы сдать или задекларировать оружие, если они его еще не задекларировали.

Военнослужащие, участвующие в Курской операции, будут получать все выплаты, предусмотренные для передовой – принят закон

Воины, участвующие в Курской операции, и будут участвовать во всех остальных на территории рф, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство

Верховная Рада приняла закон, разрешающий иностранцам, служащим в ВСУ, получить украинское гражданство.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва