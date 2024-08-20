В возрасте 117 лет ушла из жизни самая старая жительница планеты

Умер самый старый человек в мире, 117-летняя испанка Мария Браньяс.

Во вторник, 20 августа, в Испании на 117-м году жизни скончалась Мария Браньяс, которая считалась самым старым человеком в мире. Об этом сообщила ее семья на официальном аккаунте в соцсети X (Twitter), пишет Reuters.

Отмечается, что Браньяс «умерла так, как и желала: во сне, спокойно и безболезненно». За несколько дней до смерти она предсказала свой уход, отметив: «Смерть застанет меня уставшей от такой долгой жизни, но я хочу, чтобы она нашла меня во сне, свободной и довольной».

Представитель дома престарелых, где Мария жила последние годы, подтвердил ее смерть, не предоставляя дополнительных деталей.

Мария Браньяс родилась в Сан-Франциско в 1907 году, но в семилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Каталонию, где и прожила всю жизнь. Она стала свидетелем таких исторических событий, как пандемия «испанки» 1918 года и гражданская война в Испании (1936-1939).

В течение своей долгой жизни Мария потеряла мужа, на котором вышла замуж в 1931 году, а также пережила сына Августа, который умер в возрасте 86 лет. В марте этого года она отпраздновала 117-й день рождения.

В январе 2024 года Книга рекордов Гиннеса официально признала Марию Браньяс самым старым человеком в мире.

Секрет своего долголетия женщина объясняла удачным сочетанием генетики, порядком в жизни, эмоциональной стабильностью, позитивным настроем, а также хорошими отношениями с семьей, друзьями и природой. Она также подчеркивала важность избегания токсичных людей.

Мария Браньяс стала 12-м человеком, который официально получил титул самого старого человека на планете. Рекорд по продолжительности жизни до сих пор принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.

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