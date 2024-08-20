Украина укрепила духовную независимость, – Зеленский прокомментировал запрет УПЦ мп

По словам Зеленского, закон направлен на поддержку украинских военных.

Источник фото: president.gov.ua

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с рф.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение ВР о запрете УПЦ мп.

«Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество», - сказал Президент.

По его словам, принятый закон №8371 направлен на поддержку военных ВСУ.

«Сегодня же принят закон в поддержку наших воинов, которые осуществляют наши защитные операции в российском пограничье. Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Ожидаю документы из парламента», - добавил Зеленский.

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