В Кривом Роге открыли крупнейшую в Украине «Школу супергероев» для детей в больнице

Более 100 детей уже получили образовательные услуги во время лечения.

В Кривом Роге Днепропетровской области открыли крупнейшую в Украине «Школу супергероев» для детей, находящихся на лечении в местной больнице. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Днепропетровщина - лидер по количеству таких школ: это уже третий образовательный центр, работающий в медучреждениях области, обучая маленьких пациентов», - отметил Лукашук.

По его словам, учителя и воспитатели начали проводить занятия с детьми еще весной. Некоторые ученики впервые увидели учителя вживую именно в этой «Школе супергероев».

«Всего за три месяца более сотни детей из 7 отделений больницы получили более 1030 образовательных услуг. Все для того, чтобы маленькие украинцы не прерывали свое обучение из-за болезни», - добавил Лукашук.

Создание этой «Школы супергероев» было профинансировано Фондом Елены Зеленской.

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