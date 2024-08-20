У Кривому Розі відкрили найбільшу в Україні «Школу супергероїв» для дітей у лікарні

Понад 100 дітей вже отримали освітні послуги під час лікування.

У Кривому Розі Дніпропетровської області відкрили найбільшу в Україні «Школу супергероїв» для дітей, які перебувають на лікуванні в місцевій лікарні. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Дніпропетровщина - лідер за кількістю таких шкіл: це вже третій освітній центр, що працюють у медзакладах області, навчаючи маленьких пацієнтів», – зазначив Лукашук.

За його словами, вчителі та вихователі почали проводити заняття з дітьми ще навесні. Деякі учні вперше побачили вчителя наживо саме у цій «Школі супергероїв».

«Загалом за три місяці більше сотні дітей з 7 відділень лікарні отримали понад 1030 освітніх послуг. Все задля того, аби маленькі українці не переривали своє навчання через хворобу», – додав Лукашук.

Створення цієї «Школи супергероїв» було профінансоване Фундацією Олени Зеленської.

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