Тетяна Лукинюк очолила український офіс Google

Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки українського представництва.

Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна.

Вона має понад 25-річний досвід роботи у міжнародних компаніях. Перед цим Лукинюк керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів у «Київстарі».

Також працювала в секторі FMCG (товарів масового споживання), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в таких міжнародних корпораціях, як Coca-Cola, Mars, а також очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки.

Крім того, Тетяна Лукинюк - доцент Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар'єри.

"Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я повна рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку в складні часи. Я з ентузіазмом дивлюся в майбутнє і готова активно долучитися до ініціатив Google, спрямованих на допомогу Україні в процесі відбудови та демонстрації нашої стійкості", - підкреслила Тетяна Лукинюк.

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