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Тетяна Лукинюк очолила український офіс Google

15:57, 20 серпня 2024
Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки українського представництва.
Тетяна Лукинюк очолила український офіс Google
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Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна. 

Вона має понад 25-річний досвід роботи у міжнародних компаніях. Перед цим Лукинюк керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів у «Київстарі».

Також працювала в секторі FMCG (товарів масового споживання), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в таких міжнародних корпораціях, як Coca-Cola, Mars, а також очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки.

Крім того, Тетяна Лукинюк - доцент Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар'єри.

"Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я повна рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку в складні часи. Я з ентузіазмом дивлюся в майбутнє і готова активно долучитися до ініціатив Google, спрямованих на допомогу Україні в процесі відбудови та демонстрації нашої стійкості", - підкреслила Тетяна Лукинюк.

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