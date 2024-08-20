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Татьяна Лукинюк возглавила украинский офис Google

15:57, 20 августа 2024
Компания Google объявила о назначении Татьяны Лукинюк на должность нового директора украинского представительства.
Татьяна Лукинюк возглавила украинский офис Google
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Компания Google объявила о назначении Татьяны Лукинюк на должность нового директора Google Украина.

Она имеет более чем 25-летний опыт работы в международных компаниях. Перед этим Лукинюк руководила операциями по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов в «Киевстаре».

Также работала в секторе FMCG (товаров массового потребления), занимая руководящие должности по продажам и маркетингу в таких международных корпорациях, как Coca-Cola, Mars, а также возглавляла бизнес Red Bull в Украине в должности генерального директора.

Кроме того, Татьяна Лукинюк – доцент Киевской школы экономики и соавтором популярной книги о построении карьеры.

"Сегодня начало работы на этой новой должности является определенным вызовом, однако я полон решимости сделать все возможное, чтобы наши сотрудники, клиенты, пользователи и партнеры продолжали получать необходимую поддержку в сложные времена. Я с энтузиазмом смотрю в будущее и готова активно приобщиться к инициативам Google , направленных на помощь Украине в процессе восстановления и демонстрации нашей стойкости", - подчеркнула Татьяна Лукинюк.

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