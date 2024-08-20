Немецкая ракета RFA One взорвалась во время испытаний перед первым запуском

Первая ступень ракеты RFA уничтожена во время испытания статическим огнем.

Во время статических огневых испытаний первой ступени новой ракеты RFA One от немецкой компании Rocket Factory Augsburg (RFA) произошел взрыв. Инцидент произошел 19 августа на Шетландских островах в Великобритании, сообщает SpaceNews.

Видео с испытаний демонстрирует, что взрыв произошел из-за сбоя в одном из двигателей. Эта неудача стала особенно обидной для компании, поскольку она уже приближалась к своему первому запуску, запланированному на третий квартал 2024 года.

Ранее, в мае, RFA успешно провела испытания, во время которых были установлены четыре из девяти двигателей Helix. Впоследствии все девять двигателей были установлены на ракету.

RFA One имеет три ступени, при этом на второй и третьей установлено по одному двигателю. Ракета предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту грузов массой до 1600 кг. Стоимость запуска оценивается в 3 миллиона евро, что делает ее конкурентоспособной на мировом рынке космических запусков.

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