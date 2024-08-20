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В Германии суд подтвердил приговор 99-летней экс- секретарше концлагеря

16:20, 20 августа 2024
Женщина была признана виновной в соучастии в убийстве в 10 505 случаях и в соучастии в покушении на убийство в пяти случаях.
В Германии суд подтвердил приговор 99-летней экс- секретарше концлагеря
Источник фото: Christian Charisius / Pool Photo via AP
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Немецкий суд во вторник оставил в силе приговор 99-летней бывшей секретарше нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер за ее соучастие в убийстве более 10 тысяч человек. Об этом сообщило агентство АР.

Как отмечается, она была обвинена в том, что она была частью аппарата, который помогал функционировать лагерю вблизи Данцига, нынешнего польского города Гданьск. Она была признана виновной в соучастии в убийстве в 10 505 случаях и в соучастии в покушении на убийство в пяти случаях.

На заседании федерального суда в Лейпциге в прошлом месяце адвокаты Фурхнер подвергли сомнению то, действительно ли она была соучастницей преступлений, совершенных комендантом и другими другими высокопоставленными лицами лагеря, и действительно ли она знала о том, что происходило в Штуттгофе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», поскольку Ирмгард на момент совершения преступления было 18-19 лет, ее осудили по уголовному законодательству в отношении несовершеннолетних. Так, в декабре 2022 года суд назначил 97-летней обвиняемой два года заключения с испытательным сроком.

«Председательствующий судья Доминик Гросс объявляет вердикт: два года заключения несовершеннолетних с испытательным сроком за пособничество и подстрекательство к массовому убийству по меньшей мере 10 505 человек в Штутгофе», - сообщали в СМИ.

Издание Bild писало, что Фурхнер лишь однажды нарушила молчание, сказав несколько дней назад:

«Мне жаль все, что произошло. Жалею, что тогда была в Штутгофе. Я не могу сказать больше».

Как сообщали в СМИ, приговор базируется на показаниях выживших.

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