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У Німеччині суд підтвердив вирок 99-річній екссекретарці концтабору

16:20, 20 серпня 2024
Жінку було визнано винною в співучасті у вбивстві в 10 505 випадках і в співучасті в замаху на вбивство в п'яти випадках.
У Німеччині суд підтвердив вирок 99-річній екссекретарці концтабору
Джерело фото: Christian Charisius / Pool Photo via AP
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Німецький суд у вівторок залишив у силі вирок 99-річній колишній секретарці нацистського концтабору Штуттгоф Ірмгард Фурхнер за її співучасть у вбивстві понад 10 тисяч людей. Про це повідомило агентство АР.

Як зазначається, її звинуватили в тому, що вона була частиною апарату, який допомагав функціонувати табору поблизу Данцига, нинішнього польського міста Гданськ. Її було визнано винною в співучасті у вбивстві в 10 505 випадках і в співучасті в замаху на вбивство в п'яти випадках.

На засіданні федерального суду в Лейпцигу минулого місяця адвокати Фурхнер поставили під сумнів те, чи дійсно вона була співучасницею злочинів, скоєних комендантом та іншими високопосадовцями табору, і чи дійсно вона знала про те, що відбувалося в Штуттгофі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», оскільки Ірмгард на момент скоєння злочину було 18-19 років, її засудили за кримінальним законодавством щодо неповнолітніх. Так, в грудні 2022 року суд призначив 97-річній обвинуваченій два роки ув’язнення з випробувальним терміном.

«Головуючий суддя Домінік Гросс оголошує вердикт: два роки ув’язнення неповнолітніх з випробувальним терміном за пособництво та підбурювання до масового вбивства щонайменше 10 505 людей у ​​Штутгофі», - повідомляли у ЗМІ.

Видання Bild писало, що Фурхнер лише один раз порушила мовчання, сказавши кілька днів тому:

«Мені шкода про все, що сталося. Шкодую, що тоді була у Штутгофі. Я не можу сказати більше».

Як зазначали у ЗМІ, вирок базується на свідченнях тих, хто вижив.

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