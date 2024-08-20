Як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю онлайн: алгоритм дій

Міністерство юстиції України роз’яснило, як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю онлайн.
Відповідно до Конституції України кожен має право на зайняття підприємницькою діяльністю, якщо вона не заборонена законом. Найпоширенішим видом господарських товариств є товариство з обмеженою відповідальністю.
Статтею 140 Цивільного кодексу України визначено, що ТОВ є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки.
Відповідно до положень статті 114 ЦК України учасником господарського товариства, у тому числі ТОВ може бути фізична або юридична особа. Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути встановлено законом.
ТОВ може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.
Згідно з положеннями Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» кількість учасників товариства не обмежується.
Раніше зареєструвати ТОВ можна було лише за допомогою державного реєстратора, шляхом подачі документів як у паперовій, так і в електронній формі. Водночас процедуру реєстрації ТОВ наразі суттєво спрощено, оскільки з 24 серпня 2022 року в Україні стала доступною послуга реєстрації ТОВ на підставі модельного статуту онлайн в автоматичному режимі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг Дія.
Щоб зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту через Портал Дія потрібно:
ТОВ буде зареєстрований автоматично, якщо:
Якщо заява відповідає вказаним умовам ТОВ буде зареєстрований автоматично. Повідомлення про це ви отримаєте протягом 10 хвилин. Якщо ж не відповідає хоча б одній з умов — реєстрація відбудеться за участі державного реєстратора, онлайн, протягом 1 робочого дня.
Якщо ви обрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Відомості про обрану вами систему оподаткування будуть автоматично відправлені до податкового органу за місцезнаходженням юридичної особи.
Після подання заяви її статус можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі «Послуги» — «Замовлені послуги». Повідомлення про реєстрацію ТОВ чи відмову з’явиться в розділі «Зверніть увагу» та буде продубльовано електронною поштою.
Коли ТОВ буде зареєстровано, запис про це з’явиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Виписку про це ви зможете отримати у кабінеті громадянина в розділі «Отримані документи». Інформація про взяття на облік платника податків з’явиться в Електронному кабінеті платника податків.
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