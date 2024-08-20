Як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю онлайн: алгоритм дій

ТОВ може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Міністерство юстиції України роз’яснило, як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю онлайн.

Відповідно до Конституції України кожен має право на зайняття підприємницькою діяльністю, якщо вона не заборонена законом. Найпоширенішим видом господарських товариств є товариство з обмеженою відповідальністю.

Статтею 140 Цивільного кодексу України визначено, що ТОВ є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки.

Відповідно до положень статті 114 ЦК України учасником господарського товариства, у тому числі ТОВ може бути фізична або юридична особа. Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути встановлено законом.­

ТОВ може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Згідно з положеннями Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» кількість учасників товариства не обмежується.

Раніше зареєструвати ТОВ можна було лише за допомогою державного реєстратора, шляхом подачі документів як у паперовій, так і в електронній формі. Водночас процедуру реєстрації ТОВ наразі суттєво спрощено, оскільки з 24 серпня 2022 року в Україні стала доступною послуга реєстрації ТОВ на підставі модельного статуту онлайн в автоматичному режимі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг Дія.

Щоб зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту через Портал Дія потрібно:

Перейти на Портал Дія та зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина. Обрати послугу «Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту». Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та внести необхідну інформацію, обрати необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту «за замовчуванням», підписати заяву електронним підписом. Після цього система автоматично сформує та надішле на реєстрацію: заяву, рішення засновників/засновника, статут та структуру власності.

ТОВ буде зареєстрований автоматично, якщо:

всі засновники — виключно фізичні особи, громадяни України;

у керівника та довіреної особи відсутні обмеження діяльності;

вказаний унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі всіх бенефіціарних власників (його можна знайти в ID-картці або біометричному паспорті);

назва ТОВ не містить слів, що заборонені законодавством (якщо ж містить, ви отримаєте повідомлення з підказками).

Якщо заява відповідає вказаним умовам ТОВ буде зареєстрований автоматично. Повідомлення про це ви отримаєте протягом 10 хвилин. Якщо ж не відповідає хоча б одній з умов — реєстрація відбудеться за участі державного реєстратора, онлайн, протягом 1 робочого дня.

Якщо ви обрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Відомості про обрану вами систему оподаткування будуть автоматично відправлені до податкового органу за місцезнаходженням юридичної особи.

Після подання заяви її статус можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі «Послуги» — «Замовлені послуги». Повідомлення про реєстрацію ТОВ чи відмову з’явиться в розділі «Зверніть увагу» та буде продубльовано електронною поштою.

Коли ТОВ буде зареєстровано, запис про це з’явиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Виписку про це ви зможете отримати у кабінеті громадянина в розділі «Отримані документи». Інформація про взяття на облік платника податків з’явиться в Електронному кабінеті платника податків.

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