Євросоюз планує ввести 9% мита на електромобілі Teslа, імпортовані з Китаю

ЄС запропонував знижену ставку в 9% для Tesla – нижчу за 20,8%, заявлену в липні.

Євросоюз має намір запровадити додаткові 9% мита на електромобілі Tesla, імпортовані з Китаю. Про це повідомило агентство Reuters.

Зокрема, Єврокомісія проінформувала про свій проект рішення про введення остаточних тарифів на електромобілі, що поставляються з Китаю.

Згідно з рішенням, Євросоюз встановив знижену ставку в 9% для Tesla – нижчу за 20,8%, заявлену в липні. Комісія вказує, Tesla попросила про перерахунок своєї ставки на основі конкретних субсидій.

У Комісії заявили, що все ще вважають, що китайське виробництво електромобілів виграло від великих субсидій, і запропонували кінцеві мита до 36,3%. Це трохи нижче, ніж максимальне тимчасове мито в 37,6%, яке комісія встановила в липні для компаній, які не співпрацювали з антисубсидійним розслідуванням ЄС. Tesla була серед компаній, які співпрацювали з ЄС.

Комісія заявила, що направила групу на об’єкти Tesla в Китаї, щоб перевірити, які субсидії отримала фірма. Брюссель дійшов висновку, що Tesla отримує менше субсидій від Китаю, порівняно з китайськими виробниками електромобілів, які досліджував Брюссель.

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