Евросоюз планирует ввести 9% пошлины на электромобили Teslа, импортируемые из Китая

ЕС предложил пониженную ставку в 9% для Tesla – ниже 20,8%, заявленную в июле.

Евросоюз намерен ввести дополнительные 9% пошлины на электромобили Tesla, импортируемые из Китая. Об этом сообщило агентство Reuters.

В частности, Еврокомиссия проинформировала о своем проекте решение о введении окончательных тарифов на поставляемые из Китая электромобили.

Согласно решению, Евросоюз установил пониженную ставку в 9% для Tesla – ниже 20,8%, заявленную в июле. Комиссия указывает, Tesla попросила о перерасчете своей ставки на основе конкретных субсидий.

В Комиссии заявили, что все еще считают, что китайское производство электромобилей выиграло от крупных субсидий и предложили конечные пошлины до 36,3%. Это несколько ниже, чем максимальная временная пошлина в 37,6%, которую комиссия установила в июле для компаний, не сотрудничавших с антисубсидийным расследованием ЕС. Tesla была среди компаний, сотрудничавших с ЕС.

Комиссия заявила, что направила группу на объекты Tesla в Китае, чтобы проверить какие субсидии получила фирма. Брюссель пришел к выводу, что Tesla получает меньше субсидий от Китая, чем китайские производители электромобилей, которые исследовал Брюссель.

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