Прокуратура в Житомире заявила, что разоблачила адвоката, который якобы «женил» уклонистов с женщинами с инвалидностью

По данным прокуратуры, преступную схему вроде бы организовал 34-летний адвокат из Житомира.

В Житомире разоблачили адвоката, который якобы «женил» военнообязанных с женщинами с инвалидностью, способствуя им в уклонении от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры местному адвокату сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений и уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период ( ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст.

По данным прокуратуры, преступную схему вроде бы организовал 34-летний адвокат из Житомира.

«За долларовое «вознаграждение» он побуждал клиентов, обращавшихся за консультацией по вопросам законодательства о мобилизации, к заключению с женщинами с инвалидностью 1-2 групп фиктивных браков, с целью получения возможности незаконно получить отсрочку от призыва по мобилизации и выезду за границу», - говорится в сообщении.

Полную стоимость своих услуг адвокат оценил в сумму 10 000 долларов, часть из которых – 2 000 долларов – успел получить в качестве предоплаты.

Таким образом, подозреваемый фактически препятствовал законной деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По месту работы, проживания и авто адвоката, в присутствии представителя Совета адвокатов региона 16 августа проведены санкционированные обыски.

По результатам обысков изъяты наличные – 30,5 тыс грн, 2500 долларов, телефон, ноутбук и документы, подтверждающие преступную деятельность.

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