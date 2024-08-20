Прокуратура у Житомирі заявила, що викрила адвоката, який нібито «одружував» ухилянтів з жінками із інвалідністю

За даними прокуратури, злочинну схему начебто організував 34-річний адвокат з Житомира.

У Житомирі викрили адвоката, який нібито «одружував» військовозобов’язаних з жінками із інвалідністю, сприяючи їм в ухиленні від мобілізації до Збройних сил України. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури місцевому адвокату повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ст. 336 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, злочинну схему начебто організував 34-річний адвокат з Житомира.

«За доларову «винагороду» він спонукав клієнтів, які зверталися за консультацією з питань законодавства про мобілізацію, до укладення з жінками з інвалідністю 1-2 груп фіктивних шлюбів, з метою одержання можливості незаконно одержати відстрочку від призову за мобілізацією та виїзду за кордон», — йдеться у повідомленні.

Повну вартість своїх послуг адвокат оцінив на суму 10 000 доларів, частину з яких – 2 000 доларів– встиг отримати як передоплату.

У такий спосіб підозрюваний фактично перешкоджав законній діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За місцем роботи, проживання та в авто адвоката, у присутності представника Ради адвокатів регіону 16 серпня проведено санкціоновані обшуки.

За результатами обшуків вилучено готівку – 30,5 тис грн, 2500 доларів, телефон, ноутбук, та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.