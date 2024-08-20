В Украине появился госпортал международных автобусных маршрутов

Портал должен помочь выбрать легального и проверенного перевозчика.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило о запуске нового государственного портала, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах.

Как сообщает пресс-служба министерства, ресурс создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.

Портал должен помочь:

выбрать легального и проверенного перевозчика;

спланировать безопасный маршрут;

узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.

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