В Украине появился госпортал международных автобусных маршрутов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило о запуске нового государственного портала, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах.
Как сообщает пресс-служба министерства, ресурс создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.
Портал должен помочь:
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