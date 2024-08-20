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Как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью онлайн: алгоритм действий

22:40, 20 августа 2024
ООО может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.
Как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью онлайн: алгоритм действий
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Министерство юстиции Украины разъяснило, как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью онлайн.

Согласно Конституции Украины, каждый имеет право на занятие предпринимательской деятельностью, если она не запрещена законом. Наиболее распространенным видом хозяйственных обществ есть общество с ограниченной ответственностью.

Статьей 140 Гражданского кодекса Украины определено, что ООО основано одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли.

Согласно положениям статьи 114 ГК Украины участником хозяйственного общества, в том числе ООО может быть физическое или юридическое лицо. Ограничения на участие в хозяйственных обществах могут быть установлены законом.

ООО может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.

Согласно положениям Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» количество участников общества не ограничивается.

Ранее зарегистрировать ООО можно было только с помощью государственного регистратора путем подачи документов как в бумажной, так и в электронной форме. В то же время процедура регистрации ООО существенно упрощена, поскольку с 24 августа 2022 года в Украине стала доступна услуга регистрации ООО на основании модельного устава онлайн в автоматическом режиме через Единый государственный вебпортал электронных услуг Дія.

Чтобы зарегистрировать ООО на основании модельного устава через Портал Дія необходимо:

  1. Перейти на Портал Дія и зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина.
  2. Выбрать услугу «Регистрация ООО на основании модельного устава».
  3. Заполнить онлайн-форму на получение услуги и внести необходимую информацию, выбрать необходимые опции модельного устава или редакцию устава по умолчанию, подписать заявление электронной подписью. После этого система автоматически сформирует и пришлет на регистрацию: заявление, решение учредителей/учредителя, устав и структуру собственности.

ООО будет зарегистрировано автоматически, если:

  • все учредители - исключительно физические лица, граждане Украины;
  • у руководителя и доверенного лица отсутствуют ограничения деятельности;
  • указан уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре всех бенефициарных владельцев (его можно найти в ID-карте или биометрическом паспорте);
  • название ООО не содержит слов, запрещенных законодательством (если же содержит, вы получите уведомление с подсказками).

Если заявление соответствует указанным условиям, ООО будет зарегистрирован автоматически. Уведомление об этом вы получите в течение 10 минут. Если же не отвечает хотя бы одному из условий — регистрация состоится при участии государственного регистратора онлайн в течение 1 рабочего дня.

Если вы выбрали систему налогообложения (как общую, так и упрощенную), то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Сведения об избранной системе налогообложения будут автоматически отправлены в налоговый орган по местонахождению юридического лица.

После подачи заявления его статус можно проверить в кабинете гражданина в разделе «Услуги» – «Заказные услуги». Уведомление о регистрации ООО или отказ появится в разделе «Обратите внимание» и будет продублировано по электронной почте.

Когда ООО будет зарегистрировано, запись об этом появится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований. Выписку об этом вы можете получить в кабинете гражданина в разделе «Полученные документы». Информация о взятии на учет налогоплательщика появится в Электронном кабинете налогоплательщика.

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