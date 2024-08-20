Німецька ракета RFA One вибухнула під час випробувань перед першим запуском

Перший ступінь ракети RFA знищено під час випробування статичним вогнем.

Під час статичних вогневих випробувань першого ступеня нової ракети RFA One від німецької компанії Rocket Factory Augsburg (RFA) стався вибух. Інцидент трапився 19 серпня на Шетландських островах у Великій Британії, повідомляє SpaceNews.

Відео з випробувань демонструє, що вибух стався через збій в одному з двигунів. Ця невдача стала особливо прикрою для компанії, оскільки вона вже наближалася до свого першого запуску, запланованого на третій квартал 2024 року.

Раніше, у травні, RFA успішно провела випробування, під час яких були встановлені чотири з дев'яти двигунів Helix. Згодом усі дев’ять двигунів було встановлено на ракету.

RFA One має три ступені, при цьому на другому і третьому встановлено по одному двигуну. Ракета призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту вантажів масою до 1600 кг. Вартість запуску оцінюється у 3 мільйони євро, що робить її конкурентоспроможною на світовому ринку космічних запусків.

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