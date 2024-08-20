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Німецька ракета RFA One вибухнула під час випробувань перед першим запуском

21:15, 20 серпня 2024
Перший ступінь ракети RFA знищено під час випробування статичним вогнем.
Німецька ракета RFA One вибухнула під час випробувань перед першим запуском
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Під час статичних вогневих випробувань першого ступеня нової ракети RFA One від німецької компанії Rocket Factory Augsburg (RFA) стався вибух. Інцидент трапився 19 серпня на Шетландських островах у Великій Британії, повідомляє SpaceNews.

Відео з випробувань демонструє, що вибух стався через збій в одному з двигунів. Ця невдача стала особливо прикрою для компанії, оскільки вона вже наближалася до свого першого запуску, запланованого на третій квартал 2024 року.

Раніше, у травні, RFA успішно провела випробування, під час яких були встановлені чотири з дев'яти двигунів Helix. Згодом усі дев’ять двигунів було встановлено на ракету.

RFA One має три ступені, при цьому на другому і третьому встановлено по одному двигуну. Ракета призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту вантажів масою до 1600 кг. Вартість запуску оцінюється у 3 мільйони євро, що робить її конкурентоспроможною на світовому ринку космічних запусків.

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