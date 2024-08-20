Україна зміцнила духовну незалежність, – Зеленський прокоментував заборону УПЦ мп

За словами Зеленського, закон спрямований на підтримку українських військових.

Джерело фото: president.gov.ua

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з рф.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення ВР щодо заборони УПЦ мп.

«Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями буду говорити з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство», – сказав Президент.

За його словами, ухвалений закон №8371 спрямований на підтримку військових ЗСУ.

«Сьогодні ж ухвалено закон на підтримку наших воїнів, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордонні. Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Очікую документи з парламенту», – додав Зеленський.

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