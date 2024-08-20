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У віці 117 років пішла з життя найстаріша жителька планети

18:15, 20 серпня 2024
Померла найстаріша людина у світі, 117-річна іспанка Марія Браньяс.
У віці 117 років пішла з життя найстаріша жителька планети
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У вівторок, 20 серпня, в Іспанії на 117-му році життя померла Марія Браньяс, яка вважалася найстарішою людиною у світі. Про це повідомила її родина на офіційному акаунті в соцмережі X (Twitter), пише Reuters.

Зазначається, що Браньяс «померла так, як і бажала: уві сні, спокійно й безболісно». За кілька днів до смерті вона передбачила свій відхід, зазначивши: «Смерть застане мене втомленою від такого довгого життя, але я хочу, аби вона знайшла мене уві сні, вільною та задоволеною».

Представник будинку для літніх людей, де Марія жила останні роки, підтвердив її смерть, не надаючи додаткових деталей.

Марія Браньяс народилася в Сан-Франциско у 1907 році, але в семирічному віці разом із сім'єю переїхала до Каталонії, де й прожила все життя. Вона стала свідком таких історичних подій, як пандемія «іспанки» 1918 року та громадянська війна в Іспанії (1936-1939).

Упродовж свого довгого життя Марія втратила чоловіка, з яким одружилася у 1931 році, а також пережила сина Августа, який помер у віці 86 років. У березні цього року вона відсвяткувала 117-й день народження.

У січні 2024 року Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала Марію Браньяс найстарішою людиною у світі.

Секрет свого довголіття жінка пояснювала вдалим поєднанням генетики, порядком у житті, емоційною стабільністю, позитивним настроєм, а також добрими стосунками з родиною, друзями і природою. Вона також підкреслювала важливість уникнення токсичних людей.

Марія Браньяс стала 12-ю людиною, яка офіційно отримала титул найстарішої людини на планеті. Рекорд за тривалістю життя досі належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки і 164 дні.

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