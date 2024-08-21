Верховна Рада дала шанс звільнитися дезертирам та тим, хто самовільно залишив військову частину - як це працюватиме

Які зміни вніс парламент до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також до закону про військову службу в рамках механізму звільнення від відповідальності за дезертирство та СЗЧ.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 серпня прийняла закон, за яким військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби (СЗЧ) отримають можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу. Йдеться про законопроект 11322 про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК та інших актів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби. «Судово-юридична газета» проаналізувала фінальну версію у редакції Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Умови для звільнення від кримінальної відповідальності

З урахуванням поправок, якими Комітет доповнив законопроект перед прийняттям в цілому, нова частина 5 статті 401 Кримінального кодексу буде виглядати наступним чином.

Особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), 408 (дезертирство), може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або до іншої військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби.

Отже, необхідна сукупність умов - злочин вчинено вперше, особа добровільно звернулася з клопотанням, командир чи начальник письмово погодив це.

Водночас, як зазначає Головне юридичне управління Верховної Ради, в основу рішення суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності передбачається покласти рішення та дії третіх осіб. Тобто, вводиться залежність питання звільнення від письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження особою військової служби.

Наведене не враховує основоположні засади кримінально-правового регулювання, зокрема статті 124 Конституції, відповідно до змісту якої делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Крім того, невизначеним є, командир якої саме частини мав би надавати письмову згоду: частини, де особа проходила службу чи іншої. Також не окреслено критерії, якими мав би керуватися командир при наданні згоди. Наведений спосіб правового регулювання не враховує вимог принципу правової визначеності.

Також законодавці у КПК ч. 2 статті 286 і ч. 1 ст. 287 доповнили нормами, за якими у разі наявності підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 статті 401 КК, прокурор або суд повинен також отримати письмову згоду командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним або обвинуваченим.

До ч. 3 статті 288 КПК додали норму, за якою у разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому ч. 5 статті 401 КК, суд своєю ухвалою зобов’язує після набрання такою ухвалою законної сили невідкладно поновити звільнену особу на військовій службі та звільнену особу не пізніше 72 годин зобов’язує прибути до відповідної військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби.

Скасування тримання під вартою в обмін на службу

Новий закон вносить зміни до статті 616 КПК, яка буде регулювати скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу або зміну запобіжного заходу з інших підстав.

Відповідно до нової редакції статті 616 КПК під час воєнного стану підозрюваний, обвинувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, крім тих, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, частиною четвертою статті 286-1, статтею 348 КК, а також підозрюваний, обвинувачений, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України на момент вчинення кримінального правопорушення займали особливо відповідальне становище, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

За результатами розгляду клопотання прокурор має право звернутися до слідчого судді або суду, який розглядає кримінальне провадження, з клопотанням про скасування цій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Втім, якщо буквально читати нову редакцію ч. 1 статті 616 КПК у тому вигляді, який схвалив Комітет, виходить, що підозрюваний, обвинувачений, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 КК на момент вчинення кримінального правопорушення займали особливо відповідальне становище, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби. Серед таких осіб міністри та заступники міністрів, голова та державний уповноважений АМКУ, народні депутати, судді Верховного Суду, судді вищих спеціалізованих судів та інші. Разом з тим, судчи з першої частини норми, вони не зможуть клопотати про скасування тримання під вартою, якщо йдеться про особливо тяжкі корупційні злочини.

Фінальна версія закону ще не опублікована (хоча пленарний зал даної поправки не торкався, тож, вона має бути врахована), а до законів, як відомо, можуть вноситися техніко-юридичні правки. Тож, що мали на увазі законодавці, стане відомо лише після публікації тексту прийнятого закону.

Також змінами передбачено, що слідчий суддя або суд, який розглядає кримінальне провадження, розглядає клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу невідкладно.

За наявності достатніх підстав слідчий суддя або суд має право скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для подальшого продовження та/або проходження підозрюваним, обвинуваченим військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

Підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано інший запобіжний захід, ніж запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування відповідного запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом на під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

Призупинення і поновлення виплат

У статті 24 Закону про військовий обов’язок і військову службу буде передбачено, що військова служба призупиняється для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували із ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, якщо інше не визначено законодавством.

Початком призупинення військової служби є день внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення командира (начальника) військової частини, поданих відповідно до частини п’ятої статті 85 Дисциплінарного статуту ЗСУ, та/або заяви, повідомлення начальника відповідного органу управління Військової служби правопорядку у ЗСУ про вчинене кримінальне правопорушення.

Підставою для призупинення військової служби є отримання військовою частиною письмового повідомлення правоохоронного органу про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення (витягу з ЄРДР).

Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються.

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності ЗСУ та інших військових формувань.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до пункту "г" частини другої, пункту "г" частини третьої, підпункту "д" пункту 1, підпункту "в" пункту 2 частини четвертої, підпунктів "е" пунктів 1 і 2, підпункту "в" пункту 3 частини п’ятої та підпункту "е" пункту 1, підпункту "д" пункту 2, підпункту "в" пункту 3 частини шостої статті 26 цього Закону, крім військовослужбовців, яким обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, призначено кримінальне покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

Для військовослужбовців, яким обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, призначено кримінальне покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні, з дня початку відбування такого покарання військова служба та дія контракту продовжуються, поновлюються виплата грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Військовослужбовці, яким судовим рішенням, що набрало законної сили, призначено кримінальне покарання у виді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 КК, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до підпункту "ґ" пункту 1 частини четвертої, підпунктів "д" пунктів 1 та 2 частини п'ятої та підпункту "д" пункту 1, підпункту "ґ" пункту 2 частини шостої статті 26 цього Закону, крім випадків, передбачених цим Законом.

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану для військовослужбовців, яким судовим рішенням, що набрало законної сили, призначено кримінальне покарання у виді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 Кримінального кодексу України, звільнено від відбування покарання на підставі амністії, а також яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, з дня прибуття їх до військових частин (місць проходження військової служби) військова служба та дія контракту продовжуються, поновлюються виплата грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Для військовослужбовців, стосовно яких судом ухвалено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 1 статті 284 КПК, військова служба та дія контракту продовжуються. У такому разі строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання та поновлюються пільги і соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

За весь час безпідставного призупинення військової служби таким військовослужбовцям виплачується недоотримане грошове та здійснюється недоотримане продовольче, речове та інші види забезпечення.

Військовослужбовці, стосовно яких судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій ч. 5 статті 401 КК, зобов’язані невідкладно, але не пізніше трьох діб після набрання такою ухвалою законної сили, прибути до вказаних в ухвалі військових частин (місць проходження військової служби) для продовження проходження військової служби.

З дня прибуття до військових частини (місць проходження військової служби), але не пізніше набрання такою ухвалою законної сили, для таких військовослужбовців військова служба та дія контракту продовжуються, поновлюються виплата грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Військовослужбовцям, зазначеним в абзацах 7, 9 та 12 ч. 2 нової редакції статті 24 закону про військову службу (яка буде зрозуміла після публікації фінального тексту закону - прим. ред.), з дня призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюються.

Порядок та умови призупинення та продовження військової служби визначається положеннями про проходження військової служби.

Зазначимо, що наразі фінальний текст закону ще невідомий і у даному матеріалі проаналізована та версія, яку рекомендував Верховній Раді прийняти Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

Автор: Наталя Мамченко

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