Практика судів
  1. В Україні

Перевозив дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою — судитимуть правоохоронця

21:09, 3 листопада 2025
Вартість таких «послуг» коливалася від 2 до 6 тисяч доларів — залежно від кількості блокпостів, які потрібно було проїхати.
Перевозив дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою — судитимуть правоохоронця
Фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця із Запоріжжя, який організував незаконний бізнес із перевезення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та військовозобов’язаних, які намагалися втекти за кордон.

За даними слідства, правоохоронець створив фейковий акаунт у соцмережах, через який розміщував оголошення про «послуги супроводу». При цьому він вказував свій реальний номер телефону для зв’язку. У спілкуванні з потенційними «клієнтами» запевняв, що завдяки службовому посвідченню зможе безперешкодно провезти їх автомобілем через блокпости, а питання перетину державного кордону вони мали вирішувати самостійно.

Вартість таких «послуг» коливалася від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів, які потрібно було проїхати.

У вересні 2025 року він домовився про перевезення військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути службових перевірок, правоохоронець оформив лікарняний, після чого разом із дезертиром вирушив у напрямку Одещини.

Правоохоронці затримали «перевізника» після отримання ним повної оплати — понад 2,2 тис. доларів США — за кілька кілометрів до державного кордону.

Після викриття правоохоронця звільнили зі служби. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді