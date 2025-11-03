Перевозив дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою — судитимуть правоохоронця

Вартість таких «послуг» коливалася від 2 до 6 тисяч доларів — залежно від кількості блокпостів, які потрібно було проїхати.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця із Запоріжжя, який організував незаконний бізнес із перевезення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та військовозобов’язаних, які намагалися втекти за кордон.

За даними слідства, правоохоронець створив фейковий акаунт у соцмережах, через який розміщував оголошення про «послуги супроводу». При цьому він вказував свій реальний номер телефону для зв’язку. У спілкуванні з потенційними «клієнтами» запевняв, що завдяки службовому посвідченню зможе безперешкодно провезти їх автомобілем через блокпости, а питання перетину державного кордону вони мали вирішувати самостійно.

Вартість таких «послуг» коливалася від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів, які потрібно було проїхати.

У вересні 2025 року він домовився про перевезення військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути службових перевірок, правоохоронець оформив лікарняний, після чого разом із дезертиром вирушив у напрямку Одещини.

Правоохоронці затримали «перевізника» після отримання ним повної оплати — понад 2,2 тис. доларів США — за кілька кілометрів до державного кордону.

Після викриття правоохоронця звільнили зі служби. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

