Перевозил дезертиров и уклонистов к границе с Молдовой — будут судить полицейского

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя из Запорожья, который организовал незаконный бизнес по перевозке военнослужащих, самовольно покинувших части, и военнообязанных, пытавшихся сбежать за границу.

По данным следствия, правоохранитель создал фейковый аккаунт в соцсетях, через который размещал объявления о «услугах сопровождения». При этом он указывал свой реальный номер телефона для связи. В общении с потенциальными «клиентами» уверял, что благодаря служебному удостоверению сможет беспрепятственно провезти их автомобилем через блокпосты, а вопрос пересечения государственной границы они должны будут решить самостоятельно.

Стоимость таких «услуг» колебалась от 2 до 6 тысяч долларов США — в зависимости от количества блокпостов, которые нужно было проехать.

В сентябре 2025 года он договорился о перевозке военнослужащего, самовольно покинувшего часть в Никополе. Чтобы избежать служебных проверок, правоохранитель оформил больничный, после чего вместе с дезертиром направился в сторону Одесской области.

Правоохранители задержали «перевозчика» после получения им полной оплаты — более 2,2 тысячи долларов США — за несколько километров до государственной границы.

После разоблачения правоохранителя уволили со службы. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

