Різанина у поїзді у Великій Британії: стали відомі нові подробиці

Як писала «Судово-юридична газета», у Великій Британії в поїзді сталася масштабна надзвичайна подія – чоловіки напали на пасажирів із ножами. Спочатку повідомлялося, що внаслідолк нападу десятеро людей дістали поранення, дев’ятеро з них – у критичному стані.

За даними BILD, один із нападників, що атакував ножем людей у поїзді в Британії, під час затримання кричав "Убийте мене".

Як стало відомо, у британському місті Гантінгдон внаслідок різанину постраждали 11 пасажирів. Двоє з них нині перебувають у критичному стані.

Поліція затримала двох британців - 32 та 35 років.

Один із чоловіків, коли його затримували, кричав правоохоронцям "Убийте мене", розповів місцевий таксист.

Чоловік чекав на клієнтів біля свого автомобіля перед вокзалом, коли побачив, як люди в паніці вибігають зі станції. Повз машину таксиста пробіг чоловік у чорному одязі з величезним кухонним ножем у руці. Потім приїхала поліція: співробітники вистрілили в чоловіка з електрошокового пістолета, повалили його на землю, наказали кинути зброю та надягли на нього кайданки

Сьогодні британська поліція висунула звинувачення у спробі вбивства затриманному 32-річному чоловіку, пише АР.

Британська транспортна поліція повідомила, що Ентоні Вільямсу висунули 10 звинувачень у спробі вбивства, одне у заподіянні тілесних ушкоджень і одне у володінні холодною зброєю через напад, що стався в суботу.

Його також офіційно звинуватили у спробі вбивства за інший інцидент, що стався раніше того ж дня на транзитній станції "Понтонний причал" (Pontoon Dock) у Лондоні.

Поліція заявляє, що не розглядає цей інцидент як акт тероризму.

